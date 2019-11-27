نيللي كريم تخضع لعملية جراحية في أميركا وهكذا أنقذها الأطباء

متابعة بتجــــــــــرد: خضعت الممثلة المصرية ​نيللي كريم​ لعملية جراحية طارئة داخل أحد مستشفيات أميركا في ولاية بوسطن.

ونشرت كريم عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة من الصور قبل وأثناء استعدادها للعملية وبعد انتهائها منها. إذ ظهرت في عدة صور تجلس على كرسي المريض لإجراء الفحوصات اللازمة كما ارتدت ثوب الخاص بالمستشفى بانتظار موعد العملية.

وشكرت نيللي كريم عددًا من أطباء المستشفى على إنقاذ حياتها بعد نجاح العملية، من دون أن تكشف السبب خلف خضوعها الى هذه العملية الجراحية المستعجلة. وانهالت عليها التعليقات من المتابعين الذين تمنوا لها الصحة والعافية.