كارول سماحة ترد بحزم على إفتراءات مسؤول إسرائيلي

متابعة بتجــــــــرد: أعربت النجمة اللبنانية كارول سماحة​ عن غضبها واستنكارها لتوجيه المتحدث باسم رئيس وزراء العدو الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ للإعلام العربي ​أوفير غندلمان​ اتهامًا لها وللفنانة اللبنانية ​ماجدة الرومي​ بالعنصرية والفاشية.

وكانت كارول سماحة علقت على مقطع فيديو للفنانة ماجدة الرومي عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحدثت فيه عن بروتوكولات علماء صهيون موافقة إياها على كلامها وكتبت كارول عبر حسابها على موقع “تويتر”: “كلام كتير صحيح !!! و يا ريت الكل قادر يشوف الصورة من بعيد، والخطر الأكبر اللي جايي! وإيه..نعم..السفينة بحاجة لقبطان”.

وكانت ماجدة قالت في مقطع فيديو قديم أن والدها الراحل الموسيقار حليم الرومي منحها كتاب تقرأه وأدركت من خلاله أن ​الصهيونية العالمية​ تريد تفتيت العالم العربي، حيث يعتبرون أن إسرائيل الكبرى تمتد من النيل للفرات”.

ليعلق المتحدث الإسرائيلي :”تصريحات عنصرية وفاشية بامتياز من فنانتين كبيرتين كان يجب أن تكونا مثالا للتسامح ولرفض العنصرية. البروتوكولات زورت بروسيا في القرن ال-19 بغية التحريض على الشعب اليهودي وكانت أحد أركان العقيدة النازية التي أدت إلى قتل 6 ملايين يهودي. من يدعمها يدعم النازيين. يا عيب الشوم!”. Advertisements

فما كان من سماحة إلا أن ردت على هذا الافتراء وكتبت :”الناطق الرسمي للمدعو نتانياهو يعطينا دروساً بالإنسانية والأخلاق! ماذا عن عنصريتكم والتفرقه بين يهود الغرب والشرق أو ضد اليهود القادمين من أثيوبيا؟ او جرائمكم بحق العرب ​الفلسطينيين وأطفال غزة، واحتلال أراضي الغير وضمها كما في الجولان والقدس​ ضد كل الأعراف والقوانين الدولية!”.

ليرد عليها :”لا تتهربي من مسؤوليتك عن دعمك لتصريحات ماجدة الرومي التي عبرت عن إيمانها ببروتوكولات حكماء صهيون المزورة التي كانت الأساس لمجازر عديدة وللنازية التي ذبحت 6 ملايين يهودي. لا أخلاق وإنسانية من يدعم هذه الخرافات العنصرية. الآن كشفتِ أنتِ النقاب عن عنصريتك أمام أعين العالم كله”.

وعادت كارول وردت بحزم وكتبت :”قتل ٦ مليون يهودي لا يعطيكم حق احتلال أراضي الغير وسفك دماء أطفال فلسطين!!”.