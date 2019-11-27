مهرجان القاهرة يكرم الإيطالي فيتوريو ستورارو

متابعة بتجـــــــــــرد: يكرّم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مدير التصوير الإيطالي فيتوريو ستورارو. وهو يعد أحد أعظم مصوري السينما في العالم.

سسيجري التكريم في حفل ختام الدورة 41 من المهرجان، مساء الجمعة 29 نوفمبر، تقديراً لمسيرة سينمائية حافلة بالإنجازات امتدت لأكثر من 5 عقود.

ومن المقرر أن يعقد ستورارو الخميس 28، جلسةً حواريةً مغلقة، يلتقي فيها مع مديري التصوير، ويديرها مدير التصوير إسلام عبد السميع.

فيتوريو ستورارو الذي ولد في روما عام 1940، تعاون خلال مشواره الفني، مع عددٍ من أبرز المخرجين. كان منهم: وودى آلان، برناردو برتولوتشي، فرانسيس كوبولا، وارن بيتي، وكارلوس ساورا.

وفاز بأكثر من 50 جائزةٍ دولية، من بينها 3 جوائز أوسكار، عن فيلم “القيامة الآن” عام 1979، فيلم “الحُمر” عام 1982، وفيلم “الامبراطور الأخير” عام 1988.

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كما حصل ستورارو على جائزة البافيتا لأحسن مصور سينمائي من الأكاديمية البريطانية للأفلام، عن فيلم “السماء الواقية” عام 1991. وجائزة إيمي برايم تايم، عن فيلم Dune عام 2001. وجائزة Technical Grand Prize من مهرجان كان، عن فيلم تانغو عام 1998. وجائزة التميز من مهرجان لوكارنو، والجائزة الفخرية من مهرجان IBAFF.

كما فاز بكثير من الجوائز عن مجمل أعماله. وإلى جانب الجوائز التي فاز بها، ترشح لأكثر من 36 جائزة أخرى، من بينها الأوسكار أيضاً.

تستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ41 حتى يوم الجمعة المقبل. ويقام حفل الختام، وتوزيع الجوائز على الفائزين في دار الأوبرا المصرية. وكان قدّم حفل الافتتاحالنجوم خالد الصاوي، دينا الشربيني، وأحمد داوود.

ويشهد المهرجان عدة فعاليات، أبرزها الاحتفاء بالشخصيات السينمائية، التي رحلت عنا خلال العام الجاري. وفي مقدمة المكرّمين كان الناقد الكبير يوسف شريف رزق الله، الذي حملت الدورة اسمه هذا العام. كما يكرّم المهرجان المخرج العالمي تيري جليام، المخرج شريف عرفة، والنجمة منة شلبي.

يذكر أن الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تقام في الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر الجاري، وتشهد عرض أكثر من 150 فيلماً من 63 دولة، من بينها 35 فيلماً في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 84 فيلماً في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.