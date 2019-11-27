تامر حسني يدعم المواهب الشابة في فيلمه الجديد.. وهذه التفاصيل

متابعة بتجــــــــــرد: يواصل النجم المصري تامر حسني التحضير لفيلمه الجديد الذي يحمل اسم “مس أنا”، استعدادًا للبدء بتصويره خلال الفترة القريبة المقبلة.

وأعلن تامر عن مفاجأة لجمهوره تخص الفيلم، حيث أشار إلى أنه سيقيم “كاستينغ” عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي، يختار من خلاله شاب وفتاة للمشاركة في مشهد مهم جدًا في سياق أحداث العمل.

وشارك تامر حسني الجمهور بلاثة مشاهد من أفلام سابقة له، وعلى الراغبين في المشاركة بالمسابقة أن يختار أحدها وتقيد دوره فيها، ونشر الفيديو تحت هاشتاغ “مش أنا” عبر موقع “إنستجرام” وذلك طيلة العشرة أيام المقبلة.

وكتب نجم الجيل في منشوره: “مساء الهنا على احلى ناس بختصار انا هعمل casting على صفحتي هشجع الشباب من خلال فرصة تمثيل في مشهد مهم في فيلمي الجديد محتاج شاب و فتاه”.

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وتابع: “هنزل ٣مشاهد من أفلامي السابقه اللي عايز يشارك يختار مشهد منهم يمثله و يصوره بكاميرا عاديه او موبايل واكيد اصحابه هيساعدوه و سواء ولد او البنت هيمثل دوري في المشاهدويرفع الفيديو علي الانستجرام مع هاشتاج مش انا، معاكم من النهارده لحد ١٠ ايام و المشاهد هتتعرض على مخرجة الفيلم الأستاذه ساره وفيق و هي اللي هتختار”.

وكان تامر حسني قد أعلن أخيرًا أن الممثلة حلا شيحة هي التي ستشاركه بطولة فيلمه الجديد.

تجدر الإشارة إلى أن تامر حسني يحرص دائمًا على اكتشاف المواهب، حيث فتح الفرصة أمام العديد من المواهب في بدايتها مثل الفنان الشاب إسلام جمال، الذي اكتشفه بمحض الصدفة في فيلم “نور عيني”، حيث كان جسد في الفيلم دور شقيقه الأصغر، كذلك المخرج محمد سامي الذي أسند له مهمة إخراج مسلسل “آدم” عندما كان مخرجاً للكليبات في بدايته، حتى أصبح من أهم مخرجي الدراما والسينما، وكذلك الفنانة علياء صبحي وقدم معها أغنية “اطمن” ولاقت نجاحا كبيرا وقتها، وغيرهم من النجوم.