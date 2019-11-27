110 عروض في "أيام قرطاج المسرحية".. وتكريم الإماراتي أحمد الجسمي

كشف حاتم دربال، مدير الدورة الـ21 لأيام قرطاج المسرحية، عرض 110 مسرحيات هذا العام خلال الفترة من 7 ديسمبر /كانون الأول إلى 15 من الشهر نفسه.

وأوضح "دربال" لـ"العين الإخبارية" أن العروض تتوزع تتضمن 25 مسرحية تونسية و18 عربية و6 من القارة الأفريقية (جنوب الصحراء) و17 من أمريكا اللاتينية وجنوب آسيا وأوروبا.

وأشار إلى أن المسابقة الرسمية سيشارك بها 14 عرضاً منها 12 مسرحية عربية وعرضان من أفريقيا، كما ستكون هناك عروض أخرى موازية للمسابقة الرسمية.

ويتكون فريق لجنة التحكيم من الفنان المسرحي العراقي صلاح القصب، وجمال ياقوت من مصر، وكوفي كواهولي من كوت ديفوار، وعبدالواحد بن ياسر من المغرب ورؤوف بن عمر من تونس.

وأشار إلى أن الجوائز التي سيقع منحها في اليوم الختامي تتمثل في جائزة العمل المتكامل وجائزة أفضل إخراج وأفضل كتابة مسرحية، إضافة إلى جائزة مسرح الأوبرا لأفضل سينوغرافيا وجائزة أفضل أداء نسائي وأفضل أداء رجالي.

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وأضاف: "الدورة 21 ستكرم الفنان المسرحي الإماراتي أحمد الجسمي والجزائري محمد شرشال وعبدالله السعداوي من البحرين وأوديل سنكارا من بوركينا فاسو وأمال الهذيلي من تونس".

عروض المسابقة الرسمية

وقالت الفنانة المسرحية التونسية سوسن الحليوي لـ"العين الإخبارية" إن المسابقة الرسمية تتضمن مسرحية "بذور الشر" لمهند كريم من دولة الإمارات العربية المتحدة، و"من أين تذهب" للمخرج السينغالي برونجار بروك، و"فتاة الحانة" لكل من لويس مارك وسوو سليمان من كوت ديفوار، ومسرحية "أبو كمونة/كلب الست" لطارق القبطي من فلسطين، و"مدق الحناء" للمخرج العماني يوسف البلوشي.

كما تتضمن المسابقة الرسمية عرضاً لمسرحية "سماء أخرى" للمخرج المغربي محمد الحر، و"سيكريتاريس" لغازي الزغباني من تونس.

مسرح العالم

وأوضحت الحليوي أن هذه الدورة وجهت الدعوة لعروض من جنوب آسيا على غرار العرض الهندي "شاندالا امبور" للمخرج "كوماران فانفان" وعرض "تيرا" للياباني ليو كاري ساكاتا.

وأوضحت أن الخيار هذه السنة سيكون مركزاً على المفاصل الكونية للمسرح كلغة موحدة للتعبير الحر وأداة لاستنطاق الفضاء العالمي فوق الخشبة المسرحية.

وستحضر خلال هذه الدورة، الفنانة الإيطالية ماريتي زالولا من جامعة ميلانو، وهي أستاذة محاضرة في الأزياء المسرحية ومؤسسة لمتحف الأزياء المسرحية الوحيد في دول البحر الأبيض المتوسط.

يشار إلى أن أيام قرطاج المسرحية تأسست سنة 1983 على يد المسرحي التونسي الراحل منصف السويسي وعدد من الفنانين المسرحيين التونسيين.