شكرا لقرائتكم وفاة مغنيتي بوب كوريتين بفارق شهر.. فهل هما ضحيتا تنمر؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن الشرطة قولها إن مغنية سابقة في فريق نسائي لموسيقى البوب الكوري عُثر عليها ميتة اليوم الأحد. وأضافت الوكالة إن جثة كو هارا (28 عاما) اكتشفت في منزلها جنوبي سول.

وكانت كو والمعروفة باسم هارا في مناطق أخرى من آسيا قد انتقدت بشدة التنمر على الإنترنت. وفي يونيو/حزيران، بعد شهر من العثور عليها فاقدة الوعي في منزلها ونقلها للمستشفى، قالت إن من الصعب التغلب على الاكتئاب وطلبت تعليقات إيجابية على مواقع التواصل الاجتماعي.

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بدأت كو العمل في فريق كارا المكون من خمس فتيات في عام 2008. وكان من أوائل الفرق النسائية التي ساعدت في شهرة موسيقى البوب الكورية والتي أصبح لها الكثير من المعجبين في اليابان والصين ودول أخرى.

سولي

وبعد انتهاء عقدها مع وكالة كورية جنوبية لإدارة أعمالها بدأت الغناء منفردة في اليابان وأقامت حفلا هناك هذا الشهر.

وتوفيت كذلك نجمة بوب أخرى هي سولي وهي من أعضاء فريق (إف أكس) النسائي وصديقة مقربة من كو وكانت تحدثت أيضا عن التنمر على الإنترنت وعثر عليها ميتة في منزلها في أكتوبر/تشرين الأول.