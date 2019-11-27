عاصي الحلاني يختتم عام 2019 بحفلين كبيرين

القاهرة - لايف ستايل
يختتم فارس الغناء العربي عاصي الحلاني عام 2019 بحفلين غنائيين يحييهما بين ألمانيا ومصر.
وفي التفاصيل، يحتفل عاصي بعيد الميلاد المجيد في ألمانا وتحديدًا في مدينة كولونيا مساء 25 كانون الأوّل/ديسمبر، أمّا ليلة رأس السنة فيحييها في حفل غنائي كبير بأحد الفنادق الكبيرة في العاصمة المصرية القاهرة.
عاصي الحلاني سيقدّم خلال الحفلين أجمل أغنياته القديمة والجديدة، ليستقبل عام 2020 مع الجمهور في أجواء من الطرب والأصالة.
على صعيد آخر، يستعد عاصي الحلاني لإطلاق أغنية وطنية جديدة تحكي عن الوطن العربي بشكل عام، إلى جانب تحضيراته لألبومه الجديد.
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