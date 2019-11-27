شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يروج لحفله فى المغرب بصورة مع ميتر جيمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ النجم محمد رمضان الترويج لحفله فى المغرب الذى يجمعه بالفنان العالمى ميتر جيمس، وذلك بصورة تجمع الثنائى نشرها عبر حسابه الشخصى على إنستجرام مصحوبة بتعليقه المشهور: "قريبا.. ثقة فى الله نجاح".





ويحيى رمضان حفله فى المغرب، فى مدينة مراكش، مساء الأحد 29 ديسمبر،‎ على هامش مشاركته فى فعاليات مهرجان جامع الفنا الموسيقى فى دورته الثالثة، الذى يتولى تنظيمه سنويا الفنان العالمى ميتر جيمس.

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وشارك رمضان محبيه صورة له بعد وصوله مطار كازبلانكا، اليوم الأربعاء، عبر "إنستجرام"، معلقا عليها قائلا: "وصلت اليوم إلى بلدى الثانى المغرب.. ثقة فى الله نجاح".

يذكر أن محمد رمضان شارك فى فعاليات احتفالية المسيرة الخضراء، ولعب بها فى المباراة الودية بين منتخب أفريقيا أمام منتخب أساطير العالم والذى ضم عددا من نجوم كرة القدم من أفريقيا ومن مصر مثل محمد أبو تريكة ووائل جمعة ونادر السيد، والتى أقيمت بالمملكة المغربية.