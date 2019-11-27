شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد آخر إطلالات رانيا يوسف فى مهرجان القاهرة السينمائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت الفنانة رانيا يوسف، اليوم الأربعاء، على السجادة الحمراء لفيلم The Friendly Man، بفستان قصير يجمع اللونين الأبيض والأسود مفتوح من منطقة الصدر.



رانيا



رانيا



رانيا

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رانيا يوسف



رانيا

من ناحية أخرى استقر صناع مسلسل "الآنسة فرح" على موعد طرحه خلال شهر يناير المقبل والذى يشارك فى بطولته كل من الفنانة رانيا يوسف ومحمد كيلانى وأسماء أبو اليزيد وهبة عبد العزيز وآخرون، وبدأ المخرج أحمد الجندى فى مونتاج ومكساج الحلقات الأولى من المسلسل حتى يكون جاهز للعرض .

"الآنسة فرح" مأخوذ من المسلسل الأمريكى "Jane the virgin" ومقرر عرضه فى 4 أجزاء كل جزء يتكون من 22 حلقة، وبطولة رانيا يوسف، أسماء أبو اليزيد، محمد كيلانى، هبة عبد العزيز، هدى مجد، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد عمروسى وإخراج أحمد الجندى.