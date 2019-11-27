رضوى الشربينى تنشر صورتها بجانب بورتريه: "شبهى الست دى فعلا"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الإعلامية رضوى الشربينى صورة لبورترية على إحدى الجدران، عبر حسابها على إنستجرام، وتساءلت عن أوجه الشبه مع الصورة، قائلة: "شبهى الست دى فعلا". Advertisements

رضوى الشربينى يذكر أن الإعلامية رضوى الشربينى تقدم برنامج "هي وبس" من الخميس إلى السبت فى تمام الساعة السادسة مساءً على قناة CBC سفرة.

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