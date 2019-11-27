شكرا لقرائتكم خبر عن "وصل أمانة" مسلسل على ربيع ومصطفى خاطر فى رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر النجمان على ربيع ومصطفى خاطر على مسلسل "وصل أمانة" – اسم مؤقت - تأليف فاروق هاشم مصطفى عمر وإخراج معتز التونى وإنتاج شركة سينرجى، لتقديمه فى شهر رمضان المقبل، حيث ينتظران بدء مؤلفى العمل فى كتابة الحلقات الأولى من أجل البدء فى التحضيرات واختيار باقى الأبطال.

ويلتقي على ربيع ومصطفى خاطر للمرة الأولى في الدراما التليفزيونية، بعدما عملا سوياً فى مسرح مصر على مدار الـ سنوات الماضية، ومن المقرر أن ينطلق التصوير مطلع شهر يناير المقبل بيعد انتهاء خاطر من ارتباطاته السينمائية حالياً وأيضاً على ربيع وكذلك المخرج معتز التونى.

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ربيع وخاطر ورجل الاعمال تامر مرسى رئيس المتحدة للخدمات الاعلامية

وقدم مصطفى خاطر فى رمضان الماضى "طلقة حظ" تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، وشارك فى بطولته أيتن عامر، هبة مجدى، محمد أنور، خالد أنور، إيمى سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، وياسر الطوبجى، أحمد ماهر، انعام سالوسة، محمود حافظ وحسنى شتا ومحمود فارس لمياء كرم وضيوف الشرف أحمد فهمى وجيهان خليل ومحمد على رزق.

أما على ربيع فقدم فى رمضان الماضى مسلسل "فكرة بمليون جنيه" تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن ومحمد فتحى عبد المقصود وشريف يسرى وإخراج وائل إحسان وبطولة على ربيع، صابرين، صلاح عبد الله، كريم عفيفى، سهر الصايغ، ولاء الشريف، طارق عبد العزيز، أحمد خالد صالح، خالد عليش، خالد كمال، محمد محمود.