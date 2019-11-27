شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا سخر الفنان سليمان عيد من صورة كريم عبد العزيز بـ"الصلعة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت صورة للفنان كريم عبد العزيز، من كواليس فيلمه الجديد "البعض لا يذهب المأذون مرتين" الجمهور، حيث يظهر كريم عبد العزيز أصلع ويرتدى بدله بطريقة كوميدية، خلال إحدى المشاهد وشبهوه البعض على السوشيال ميديا بالفنان الكوميدى سليمان عيد.

وأعاد الفنان سليمان عيد، نشر صورة الفنان كريم عبد العزيز، وعلق قائلاً :"انتظرونى فى كريم عبدالعزيز".



سليمان عيد

وتوضح الصورة ظهور كريم عبد العزيز بلوك إحدى الشخصيات فى الفيلم، الذى تدور أحداث فى إطار كوميدى اجتماعى، حيث يقدم شخصية "إعلامى" يعمل على كشف الحقائق عن بطريقة تنكرية فى شخصيات مختلفة وغريبة عنه.

يذكر أن فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" يشارك فى بطولته بجانب كريم عبد العزيز كل من ماجد الكدواني، دينا الشربيني، بيومي فؤاد، محمد ثروت، بالإضافة إلى ضيوف الشرف أحمد فهمي وعمرو عبد الجليل وأمير كرارة، وغيرهم والفيلم إخراج أحمد الجندي، ومن تأليف أمين وتار.

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