شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. هشام خرما مع ميريل مختار فى كليب "حلق معى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح الموسيقى هشام خرما، اليوم الأربعاء، أحدث فيديو كليب مع المطربة الصاعدة ميريل مختار وهو بعنوان "حلق معى" باللغة العربية الفصحى، كتب كلماته نسمة الشاذلى ووضع الألحان والتوزيع الموسيقى هشام خرما، والفيديو كليب من إخراج أحمد قدرى وهشام خرما.

تم تحضير وإعداد الكليب للتصوير فى 6 شهور إذ اختار خرما الفكرة ومكان التصوير وأشرف على التنفيذ، وقد تم التصوير فى صحراء مدينة الفيوم واستغرق يومين.

وصرح خرما بأنه أراد أن يقدم فى هذا العمل الفنى- "حلق معى" - أسلوبه الخاص، ورؤيته الفنية الموسيقية المعروفة من خلال شكل غنائى جديد، تكون كلماته باللغة العربية الفصحى، ومعانى كلماته تعكس مفهوم الحرية وعدم التقيد بالحدود.

وأشار إلى أنه أراد أيضًا أن يصبح عملاً متوازنًا ومتكافئًا فنيًا، مع صوت جديد يتناسق ويتناسب مع العناصر السابقة، حتى تكتمل حالة من الإبداع الفنى تصل إلى الجمهور بسلاسة وانسيابية.

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هشام خرما تعاون من قبل مع نسمة الشاذلى فى 3 أعمال غنائية هى "سهلة وبسيطة" و"شوف بقلبك" و"يومين" ولأول مرة فى التعاون الرابع بينهما أن يكون عملا باللغة العربية الفصحى وهو "حلق معى" بناء على رغبته.

تقول كلمات "حلق معى":

كن كالطير يحلق فى السماء

بلا قيود بلا حدود

حرا طليقا يسافر كما يحلو له

وإلى موطنه يعود