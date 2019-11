شكرا لقرائتكم خبر عن شبكة HBO تطرح بوستر رسميا لـ المسلسل القصير The New Pope والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شبكة HBO بوستر رسمي لمسلسلها الجديد The New Pope القصير، والمقرر أن تعرض أولى حلقاته يوم 13 يناير من العام المقبل 2020، ويأتي المسلسل استكمالا لـ The Young Pope الذى طرح في عام 2017.



the new pope

مسلسل The New Pope من بطولة جود لو، جون مالكوفيتش، سيلفيو أورلاندو، خافيير كامارا، سيسيل دو فرانس، لوديفين سانييه، وموريزيو لومباردي.

Advertisements

ومن المقرر أن يطرح 9 حلقات، وسيقوم بإخراجها المخرج السينمائي الحائزعلى جائزة الأوسكار باولو سورنتينو، وفقا للتقريرالذى نشرعلى موقع " tvseriesfinale ".

وكان مسلسل "The Young Pope" إنتاج مشترك بين شبكة HBO وشبكة Sky و+Canal، وتكون من 8 حلقات أخرجها المخرج السينمائى الشهير باولو سورنتينو تتبع قصة رجل يدعى لينى بيلاردو، البابا بيوس الثالث عشر، أول بابا أمريكى فى التاريخ، وهو شاب يافع وجذاب.

كما بدأت شبكة HBO التحضير لسلسلة جديدة مشتقة من مسلسل GOT والتي ستطرح تحت اسم " House of the Dragon"، وأعلن ذلك كايسى بلويز رئيس شبكة HBO بالأمس، كما نشرت بوستر مبدئى عن العمل الجديد.

السلسلة الجديدة ستكون من تأليف جورج آر. مارتن وريان كوندال، وستتكون من 10 حلقات، تدور في الأيام الأولى من ويستروس ويركز على هاوس تاريجارين، وسيستند مسلسل "House of the Dragon" إلى كتاب "Fire & Blood" الخاص بمارتن، والذى يدور قبل 300 عام من أحداث "Game of Thrones"، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " thewrap "