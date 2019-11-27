تامر حسني يعلن حاجته لموهبتين للمشاركة في فيلمه الجديد.. وهذه تفاصيل المسابقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلن الفنان تامر حسني، عن حاجته لممثلين جدد للمشاركة في فيلمه السينمائي الجديد "مش أنا".

ونشر تامر، مقطع فيديو من فيلم "نور عيني" عبر حسابه على"إنستجرام"، وعلق عليه قائلًا: ‏‏"مساء الهنا على أحلى ناس، باختصار أنا هعمل casting على صفحتي، هشجع الشباب من خلال فرصة تمثيل ‏في مشهد مهم في فيلمي الجديد محتاج شاب وفتاة، هنزل 3 مشاهد من أفلامي السابقة اللي عايز يشارك يختار ‏مشهد منهم يمثله ويصوره بكاميرا عادية أو موبايل وأكيد أصحابه هيساعدوه".‏

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وتابع: "وسواء ولد أو البنت هيمثل دوري في المشاهد، ويرفع الفيديو علي Instagram مع هاشتاج ‏‏#مش_أنا، معاكم من النهاردة لحد 10 أيام والمشاهد هتتعرض على مخرجة الفيلم الأستاذة سارة وفيق، وهى ‏اللي هتختار".‏

يذكر أن، تامر حسني ينتظر عرض فيلمه الجديد "الفلوس"، خلال الفترة المقبلة، حيث كان من ‏المقرر ‏عرضه في موسم أفلام ‏عيد الأضحى، إلا أن الشركة المنتجة للفيلم قررت تأجيل العرض لموسم منتصف العام، فيلم ‏‏"الفلوس" من ‏بطولة زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، ‏نانسى صلاح، محمد سلام، تأليف محمد عبد المعطي، ‏إخراج سعيد ‏الماروق.