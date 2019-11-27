محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
أعلن الفنان تامر حسني، عن حاجته لممثلين جدد للمشاركة في فيلمه السينمائي الجديد "مش أنا".
ونشر تامر، مقطع فيديو من فيلم "نور عيني" عبر حسابه على"إنستجرام"، وعلق عليه قائلًا: "مساء الهنا على أحلى ناس، باختصار أنا هعمل casting على صفحتي، هشجع الشباب من خلال فرصة تمثيل في مشهد مهم في فيلمي الجديد محتاج شاب وفتاة، هنزل 3 مشاهد من أفلامي السابقة اللي عايز يشارك يختار مشهد منهم يمثله ويصوره بكاميرا عادية أو موبايل وأكيد أصحابه هيساعدوه".
وتابع: "وسواء ولد أو البنت هيمثل دوري في المشاهد، ويرفع الفيديو علي Instagram مع هاشتاج #مش_أنا، معاكم من النهاردة لحد 10 أيام والمشاهد هتتعرض على مخرجة الفيلم الأستاذة سارة وفيق، وهى اللي هتختار".
يذكر أن، تامر حسني ينتظر عرض فيلمه الجديد "الفلوس"، خلال الفترة المقبلة، حيث كان من المقرر عرضه في موسم أفلام عيد الأضحى، إلا أن الشركة المنتجة للفيلم قررت تأجيل العرض لموسم منتصف العام، فيلم "الفلوس" من بطولة زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، نانسى صلاح، محمد سلام، تأليف محمد عبد المعطي، إخراج سعيد الماروق.
كانت هذه تفاصيل خبر تامر حسني يعلن حاجته لموهبتين للمشاركة في فيلمه الجديد.. وهذه تفاصيل المسابقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.