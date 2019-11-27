بينهم "ليلى علوي ورانيا يوسف".. الفنانون يحضرون فيلم "الرجل الودود" بـ"القاهرة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
شهد العرض الخاص للفيلم البرازيلي "الرجل الودود"، حضور عدد كبير من نجوم الفن، بينهم: "ليلى علوي، رانيا يوسف، لبلبة، نسرين أمين، الناقد طارق الشناوي، محمود الليثي".
ويحكي الفيلم المعروض ضمن المسابقة الرسمية بالدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن نجم روك يجد نفسه متورطا في مقتل ضابط شرطة بشكل غير مباشر، فيسعى لإبراء ذمته عبر رحلة ليلية للبحث عن الطفل المشتبه فيه، ليصطدم بالسلطتين اللتين تتنازعان السيطرة على المجتمع: الشرطة ومواقع التواصل الاجتماعي.
الفيلم يعرض في المسابقة الدولية للدورة 41، في عرضه الدولي الأول، ومن بطولة ثيد، برونو توريس، ثيو فيرنيك، باولو مكلوس، ومن إخراج إيبر كارفالهو.
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