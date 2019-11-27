فيديو| ياسمين عبدالعزيز ترقص على أنغام العسيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - نشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" فيديو لها مع صديقاتها وهي ترقص.
وظهرت ياسمين في الفيديو، وهي ترقص على أغنية للفنان محمود العسيلي، أثناء تواجدها في السيارة.
يُذكر أن ياسمين عبدالعزيز، قدمت مسلسل "ﻵخر نفس" مع الفنان احمد صلاح حسني وأحمد العوضي وفتحي عبدالوهاب من إخراج حسام علي.
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