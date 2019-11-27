صور| احتفال"مزيكا" بعيد ميلاد المنتج محسن جابر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

احتفلت أسرة شركة"مزيكا" فى جو ملئ بالود والمرح، اليوم الأربعاء، بعيد ميلاد المنتج محسن جابر، داخل مقر الشركة بمنطقة الدقى.

حضر الاحتفال، المنتج محسن جابر رئيس مجلس إدارة شركة عالم الفن والمنتج محمد جابر نائب رئيس مجلس الإدارة، وعدد كبير من مديرى ومسؤولى شركة مزيكا، وفوجئ المنتج الكبير بتجمع العاملين لتهنئته بهذه المناسبة وسط حالة من البهجة والسعادة.

Advertisements

وحرص المنتج محسن جابر، على توجيه الشكر لهم جميعًا،معربا عن سعادته بهذه المفاجئة.

يذكر أن، محسن جابر من موليد 27 نوفمبر.