أشرف عبدالباقي يعلن عن اَخر احتفال لفرقة "مسرح مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

نشر الفنان أشرف عبدالباقي، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" تدوينة يعلن بها عن موعد نهاية عروض مسرح مصر.

وكتب عبدالباقي: "الويك اند اللي جاي مش ويك اند عادي، ده آخر ويك اند لمسرح مصر، النهاية، استنوا اللايف ستريم علي قناة Workshop Production عشان تشوفوا احتفالات الختام يوم السبت ٣٠ نوفمبر!، مستنينكوا عشان نضحك ونحتفل مع بعض مرة أخيرة، لكل نهاية بداية أحلى إن شاء الله، شكراً وبنحبكم يا أحلى جمهور".

يذكر أن، فرقة مسرح مصر قد أعلنت أن الموسم السابع الذي عرض في عيد الأضحي الماضي، سيكون الأخير للفرقة، بعد تقديمهم ما يقرب من 120 عرضًا خلال ستة مواسم سابقة، ما أصاب جمهور الفرقة بصدمة كبيرة.