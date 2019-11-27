طرح كليب "حلق معى" لهشام خرما وميريل مختار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

طرح اليوم الأربعاء، أحدث فيديو كليب للموسيقار هشام خرما والمطربة الصاعدة ميريل مختار، وهو بعنوان "حلق معى"، على موقع "يوتيوب" .

الكليب كلمات الكاتبة نسمة الشاذلى، وألحان وتوزيع موسيقى هشام خرما، والفيديو كليب من إخراج أحمد قدرى وهشام خرما.

تم تحضير وإعداد الكليب للتصوير فى 6 شهور، حيث قام "خرما" بإختيار الفكرة ومكان التصوير وأشرف على التنفيذ، وقد تم التصوير فى صحراء مدينة الفيوم واستغرق يومين، وتم عمل المونتاج والمراحل النهائية فى شهر ونصف الشهر.

وصرح الموسيقار هشام خرما، بأنه أراد أن يقدم فى هذا العمل الفنى أسلوبه الخاص، ورؤيته الفنية الموسيقية المعروفة من خلال شكل غنائى جديد، تكون كلماته باللغة العربية الفصحى، ومعاني كلماته تعكس مفهوم الحرية وعدم التقيد بالحدود.

Advertisements

وأشار إلى أنه أراد أيضًا أن يصبح عملاً متوازنًا ومتكافئا فنيًا، مع صوت جديد يتناسق ويتناسب مع العناصر السابقة، حتى تكتمل حالة من الإبداع الفنى تصل إلى الجمهور بسلاسة وانسيابية.

الموسيقار هشام خرما تعاون من قبل مع نسمة الشاذلى فى ثلاث أعمال غنائية هى "سهلة وبسيطة" و"شوف بقلبك" و"يومين" ولأول مرة فى التعاون الرابع بينهما أن يكون عملا باللغة العربية الفصحى وهو "حلق معى" بناءً على رغبته.

يذكر أن، هشام خرما، يسعى لدعم وتقديم عدد من المواهب الصاعدة، حيث قدم من قبل المنشد عبد الرحمن رشدى والمطربة نسمة هركى، وهذه المرة فى فيديو كليب "حلق معى" يقدم المطربة الصاعدة ميريل مختار.