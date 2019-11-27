"مع ظهوره وسط المشايخ".. رامي عياش: "نريد الإداري المحنك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
قال الفنان رامي عياش إن لبنان لا يريد "السياسي المحنك" بل يريد "الإداري المحنك".
وكتب رامي، عبر حسابه على"تويتر": "في أيامنا هذه.. لا نريد السياسي المحنّك فهو لن يفيد إلا نفسه ومصالحه الشخصية، نريد الإداري المحنك سنشعر معه بالأمان أكثر، وجيل الشباب الحالي هو خير مدير للبلاد".
وأحيا رامي عياش، في تدوينة أخرى، ذكرى وفاة الشيخ العارف بالله أبو حسن عارف حلاوي، بعد مرور 16 عامًا.
ونشر عياش، صورة تجمعه مع عدد من المشايخ، قائلا: "لقاء المحبة والبركة والوفاء.. وما أحوجنا لهم في بلدنا اليوم.. الصورة في حضن المشايخ بيض العمائم والقلوب بمناسبة مرور 16 عاما على وفاة سيدنا شيخنا الجليل العارف بالله أبو حسن عارف حلاوي.. الأمل كبير بمشايخنا وشبابنا".
يذكر أن الفنان اللبناني رامي عياش من المناصرين للثورة اللبنانية، التي بدأت في 17 أكتوبر الماضي، للمطالبة بإسقاط الحكومة ورئيس الدولة اللبنانية بسبب زيادة الضرائب المفروضة على الشعب اللبناني والأوضاع الاقتصادية المتردية.
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