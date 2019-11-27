هكذا حقق "القاهرة السينمائي" حلم عمرو سلامة

محمد اسماعيل - القاهرة - قال المخرج عمرو سلامة، إن لقاء المخرج البريطاني تيري جيليام، حلم من أحلام حياته الذي تحقق بفضل مهرجان القاهرة.

وأضاف سلامة في تصريحات لبرنامج "عرب وود"، أن المخرج البريطاني تيري جيليام، يعتبر معلمه ومن أهم المخرجين بالنسبة له وطيلة حياته يحلم باللقاء معه، مشيرا إلى أنه في غاية السعادة بهذا اللقاء الذي تطرق للسينما والفن والحياة.

وكرم مهرجان القاهرة السينمائي المخرج تيري جيليام بجائزة فاتن حمامة التقديرية، وأقام القاهرة السينمائي لتيري جيليام ندوة بعنوان "إيجاد الهوية عبر الوسائط المختلفة"، أدارها المخرج عمرو سلامة.

ويتابع عمرو سلامة حاليا تصوير مسلسل "ما وراء الطبيعة" من إنتاج محمد حفظي، وكتابة وإخراج عمرو سلامة، ويتم تصوير مسلسل "ما وراء الطبيعة" الذي يلتزم بسلسلة الروايات الأصلية، في مصر، الأمر الذي يعكس التزام Netflix بإنشاء محتوى مصري أصلي للجمهور العالمي.