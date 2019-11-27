السدحان يرد على منتقدي تغريدة عرض مقتنياته للبيع

رد الفنان عبدالله السدحان على التعليقات المنتقدة لعرضه بعض مقتنياته، على غرار ما يقوم به الفنانون واللاعبون بعرض ملابسهم ومقتنياتهم للبيع، ومن بينهم أخيراً الفنان راشد الماجد، مؤكداً أن الأمر كان مجرد “طقطقة”.

وكان السدحان قد نشر مقطع فيديو يعرض فيه مقتنياته الفنية، منها مشلح عمره أكثر من 50 عاماً، و”حقيبة محيميد” التي سُميت باسم أول سهرة تلفزيونية سعودية “محمود ومحيميد”، مشيراً إلى بيع الفنان راشد الماجد عوده في حفلة بموسم الرياض مؤخراً، وتضمنت التغريدة طلب شاب يتولى التسويق له.

وعلق مغردون على هذه التغريدة بالانتقاد والسخرية من عرضه هذه المقتنيات بغرض البيع، ما دفع الفنان للتوضيح، حيث نشر تغريدة أخرى أكد أنه عرضها للاطلاع فقط وليس للبيع، قائلاً: “(مهيب معروضة للبيع للاطلاع فقط) بمعنى أخاطب وأطقطق لمن؟ إلا إذا هي طقطقه كما أطقطق شيء آخر”.