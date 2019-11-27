منة شلبى: جائزة فاتن حمامة شرف كبير

ألجأ للطبيب النفسى للتخلص من الشخصيات التى أجسدها

قالت منة شلبى إن الشخصيات التى تؤديها تسكن بداخلها ويصعب خروجها بسهولة، مما يجعلها تلجأ لطبيب نفسى، للتخلص منها، لأنها تتقمص الشخصية بكل مفرادتها وتعيش معها حتى فى حياتها اليومية وبعد انتهاء العمل.

وأكدت أن تكريمها بجائزة التميز التى تحمل اسم الفنانة الكبيرة فاتن حمامة شرف لها، ففاتن اسم كبير لها تاريخ سينمائى مشرف أثر فى السينما العربية بشكل عام، وتعتبر قدوة لكل جيلى، فمن منا لا يحب فاتن، هؤلاء الرموز تعلمنا منهم ومازلنا نستمتع بأفلامهم

عند مشاهدتها عبر الشاشات.

وأعلنت شلبى عن عملها الفنى الجديد «فى كل أسبوع يوم جمعة»، الذى تصوره وقالت: «إن فكرة المسلسل جديدة وهو 10 حلقات»، لافتة إلى أنه بعد الانتهاء من تصويره سيتم عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية، وهى تجربة موجودة فى العالم كله، موضحة أنها سعيدة بالمشاركة فى المسلسل مع الفنان آسر ياسين، خصوصا أنها المرة الأولى التى يجمعها به مسلسل وهى تحب العمل معه، بعدما عملت

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معه فى بعض الأفلام، كان آخرها «تراب الماس».

المسلسل رواية للكاتب إبراهيم عبدالمجيد، معالجة درامية إياد إبراهيم، وسيناريو وحوار إياد إبراهيم ومحمد هشام عبية وسمر عبدالناصر.

ترصد الرواية «غروب افتراضى» عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعى تتم من خلاله بعض الجرائم الغامضة ويكتشف من خلال أعضاء الغروب الكثير من التفاصيل الإنسانية والاجتماعية المشوقة للجميع. ويشارك فى بطولة المسلسل سوسن بدر، عارفة عبدالرسول، مى الغيطى وإخراج محمد شاكر خضير.

ويذاع عبر المنصات الإلكترونية،وهى فكرة جديدة تنفذ فى مصر، واعتبرت منة أن فيلم «أحلى الأوقات» كانت تعبيرات الممثلات فيه صادقة، لأن مخرجته كانت امرأة (المخرجة هالة خليل)، وهو الفيلم الذى عرض عام 2004 وشاركتها فى بطولته حنان ترك وهند صبرى.

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