شريف عرفة: أتمنى الموت فى «لوكيشن» التصوير.. الممر حرّك مشاعر الناس

أكد المخرج شريف عرفة على هامش تكريمه ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى ان صناعة السينما لها قوتها، فهى مؤثرة على المجتمع ومصر بها منتجون قادرون على انتاج أفلام مهمة، والمرحلة القادمة علينا ان ننظر لها باهتمام، فمصر لها بصمة كبيرة على مستوى الوطن العربى فى عالم السينما، ويحضر فى ذهنى واقعة عندما استوقف مواطن عربى الرئيس جمال عبدالناصر أثناء زيارته لاحدى الدول العربية وقال له «سلم لى على إسماعيل ياسين»، فكل جيل له مواصفاته وظروفه يتسلم الراية من الجيل الذى سبقه ويحاول أن يعبر عن الواقع بكل متغيراته. من الأشياء الجيدة التى حدثت فى الفترة الأخيرة زيادة عدد قاعات العرض فى مصر بعد تراجعها فى التسعينيات.

كما عبر عرفة عن تقديره للصحافة والصحفيين وأن دور الصحفى فى فيلم «الممر» لا يقلل من شأن أحد، فهو قدم نموذجًا لصحفى كان يكتب عن الراقصات وعندما التحق كمراسل بالجيش تحولت حياته وكتب عن الحروب، وأظهر وطنيته، فالمجتمع ملئ بالشخصيات المختلفة، و«الممر» فيلم حرك مشاعر الشعب المصرى وحلمت بتقديم هذه النوعية منذ ٤٠ عامًا، ورصدنا خلال الممر حقائق تاريخية

فهو ملحمة وطنية.

وقال عرفه أنا ضد مقولة فيلم مهرجانات وأفلامى اقدمها للجمهور فى المقام الأول، ودائمًا أبحث عن النجم الذى يؤدى الدور ولا أصنع فيلمًا لنجم معين.

وأضاف عرفة: جمعتنى بالمخرج الراحل صلاح أبوسيف صداقة، وسافرنا للخارج معا كثيرا، على الرغم من أننى لم أعمل معه وكانت أهم نصيحة له أنه لا يوجد شىء اسمه سينما واقعية ولكن هناك شىء اسمه وجهة نظر مخرج ودراما فيها صدق وواقعية.

وعن سر تناوله فى أفلام فكرة تغير المجتمع، قال لابد أن نتأثر بما يحدث فى المجتمع فمثلا عندما قدم «الجزيرة 2» كان هذا نابعا من قيام الثورة.

وأكد عرفة أنه لا يحب فكرة إعادة تقديم فيلم قديم لأن الجمهور سيقارن بين النسخة الأصلية والجديدة، وهذا لن يكون فى صالح الفيلم الجديد فلا يمكن أن نعيد أفلاما مثل: «دعاء الكروان أو عائلة زيزى أو اللص والكلاب» وغيرها من الأفلام الراسخة فى أذهان الجمهور.

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وعن رأيه فى عودة الدولة للدعم، قال: «مضى علينا زمن اعتمادنا على الدولة، فنحن لدينا شركات إنتاج كبيرة تستطيع أن تتحمل مسئولية الصناعة، وكل ما نطلبه من الدولة هو أن تسهل عملية استخراج التصاريح والحصول على المعدات، فمثلا فيلم مثل الممر، ليس إنتاج الدولة لكنها ساعدتنا بشكل كبير فى تسهيلات التصاريح والمعدات الحربية».

وأشاد شريف عرفة، بتجربته مع يسرا حيث قدما سويا مجموعة ناجحة من الأفلام، وحضرت أول تدريب ليسرا على التمثيل فى بداية مشوارها وهى مثال للنجمات اللاتى أعطين كل حياتهن للفن.

وعن الفنان الراحل أحمد زكى، قال: أعرفه منذ أن قدم أول بطولة له فى فيلم البرنس مع المخرج فضل صقر، فهو لديه موهبة بنسبة 100%. زكى من الناس الذين لديهم موهبة كبيرة والتكنيك كان لديه كبير، وكنت اعى انه لو قدم المشهد بشكل جيد سيكون الجميع جيدًا وأداؤهم مذهلًا، فعندما طلب عمل السادات قلت له أنت قدمت ناصر وبعدها قال سأقدم حليم وأنا أرفض تقديم الشخصيات ولكنى وافقت بسببه.

وتابع: اشتغلت مع معالجة العمل واصيب بالمرض بعد ان عملنا على الورق بنسبة ٩٠% من دوره وتعب بعدها جدا وعندما جمعه مشهد مع منى زكى فى المستشفى تعاملت مع زكى كأنه حليم وليس زكى فخرج المشهد،وبعدها صحته بدأت تتحسن على التمثيل. واستكمل: فى آخر مشهد فى الفيلم وقف وشاور لها ومات بعد أسبوع. فحياته كانت التمثيل، ولذلك أتمنى أن أموت فى لوكيشن التصوير.