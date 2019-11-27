فيديو.. عمرو دياب يتخطى المليون بـ أول يوم في البعد

تخطي النجم عمرو دياب بأغنية "أول يوم في البعد" من ضمن ألبومه "أنا غير" الحاجزالمليون مشاهدة وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب.
الأغنية من كلمات الشاعر أحمد المالكي، ومن ألحان محمدي، وتوزيع موسيقي أسامة الهندي.
ويشار أن عمرو دياب يستعد لطرح باقي أغنيات الألبوم عبر إحدى شركات المحمول واليوتيوب.
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