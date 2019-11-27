المطربة آية عبدالله تدعم أطفال مستشفى57357

شاركت المطربة آية عبدالله في احتفالية التى أقامتها أكاديمية "جولى" بمستشفي ٥٧٣٥٧ لدعم الأطفال مرضى السرطان. وقدمت فيها مجموعة متنوعة من أغنياتها مشاركة مع الأطفال وسط كوكبة كبيرة من النجوم على رأسهم الكابتن محمود أبو رجيلة نجم نادي الزمالك السابق والفنان سامح يسري الفنانة هند عاكف والصحفي و الناقد الرياضي عبد الشافي صادق. على رأسهم الكابتن محمود أبو رجيلة نجم نادي الزمالك السابق والفنان سامح يسري الفنانة هند عاكف والصحفي و الناقد الرياضي عبد الشافي صادق. ومن ناحية اخري تستعد "آية عبدالله" لتحضير لاختيار أغنيات ألبومها الجديد المقرر طرحه العام المقبل 2020. Advertisements ويذكر أن آخر أعمال المطربة آية عبدالله أغنية تحمل عنوان "أنا صعيدية"، من كلمات وألحان الموسيقار فاروق سلامة، وتوزيع وهندسة صوتية أمجد سامى.

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