صور.. ندوة فيلم صبي يلتقي مسدس بمهرجان القاهرة

عرض اليوم ضمن فعاليات اليوم الثامن لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، فيلم " صبي يلتقي بمسدس " وقد حضر الفيلم عددا من الجمهور والنقاد المهتمين بمتابعة أفلام المسابقة الدولية حيث عرض فيلم " صبي يلتقي بمسدس " ضمن مسابقة

البانوراما الدولية.

يعد عرض فيلم " صبي يلتقي بمسدس " في مهرجان القاهرة هو العرض الأول له في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتدور أحداثه حول مدرس يعيش حياة روتينية ورتيبة

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يجد نفسه وسط عملية سطو مسلح ويقع المسدس وهو سلاح الجريمة بالصدفة بين يديه فيقرر الإحتفاظ به

الجدير بالذكر إن مهرجان القاهرة والذي بدأت فعالياته منذ يوم 21 من شهر نوفمبر الجاري يعرض قرابة 35 فيلم كعرض أول عالمي من بين قرابة 150 فيلم يتم عرضهم خلال هذة الدورة من المهرجان