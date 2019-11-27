نجوم الفن يعزون عبد المجيد عبد الله بعد وفاة شقيقه

أعلن النجم عبد المجيد عبد الله، عن وقاة شقيقه الأكبر محمد، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التديونات القصيرة تويتر.

وأعرب عبد المجيد عن شدة حزنه لوفاة شقيقه قائلًا: انتقل الى رحمة الله أخي الاكبر محمد وانا لله وانا اليه راجعون.

وقدم نجوم الفن التعزية له، داعين من الله أن ينعم عليه بالصبر والسلوان، ومن بين هؤلاء النجوم:

النجمة نوال الكيوتية، قائلة: عظم الله أجرك بوعبد الله والله يرحمه ويغفر له إنا لله وإنا إليه راجعون.

ونعى أيضًا الفنان خالد عبد الرحمن، حيث علق على التويتر قائلًا: عظم الله أجرك واحن الله عزاك.. بلغ تعازينا لذويه.

وقدم الفنان عبد المجيد الكناني، واجب العزاء قائلًا: عظم الله أجركم ورحم الله ميتكم إنا لله وإنا إليه راجعون.

وقدمت الفنانة نصرة حربي، واجب العزاء في وفاة شقيق عبد المجيد عبد الله، قائلة: أحسن الله عزاكم يارب.

وقدم أيضًا رجل الأعمال سالم الهندي المدير التنفيذي لشركة روتانا، واجب العزاء، قائلًا: أنا لله وإنا راجعون.. ولا حول ولا قوة إلا بالله.. عظم الله أجركم يا خوي والله يرحمه ويغفر له ومثواه الجنة بإذن الله والله يصبركم.

ونعت أيضًا النجمة أصالة شقيق النجم عبد المجيد عبد الله، قائلة: الله يرحمه ويصبرك يامجيدنا الغالي الحبيب، ويعين أهلك ويعينك

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يارب العالمين.

كما قدم ولي العهد المملكة العربية السعودية الأسبق، نايف بن عبد العزيز آل سعود، قائلًا: رحم الله محمد وأسكنه فسيح جناته وألهمكم الصبر والسلوان.

وقال الفنان طلال سلامة ناعيًا شقيق الفنان عبد المجيد عبد الله قائلًا: عظم الله أجرط وأحسن زائك ورحمة الله عليه.

وقدم الفنان عبد الله الوسمي واجب التعزية قائلًَا: عسى الله يرحمه ويغفر له ويجبر خواطركم ويحسن عزاكم.

وقال الشاعر حمود الفايز: إنا لله وإنا إليه راجعون.. أحسن الله عزاكم ورحم الله ميتكم.

كما نعه الشاعر خالد المريخي، قائلًا: عظم الله أجرك ياابو عبد الله.. والله يغفر له ويتجاوز عنه.

وقدم الملحن عبادي الجوهر واجب التعزية، قائلًا: أحسن الله عزاكم يابو عبد الله.

ونعى النجم حسين الجسمي شقيق النجم عبد المجيد عبد الله قائلًا: عظم الله أجركم اخي العزيز بو عبد الله وجلعها آخر أحزانكم.