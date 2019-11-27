صور.. ندوة فيلم شارع حيفا بمهرجان القاهرة السينمائي

أقيمت منذ قليل ندوة عقب عرض فيلم "شارع حيفا" والذي شهد إقبال جماهيريا كبيرا، كذلك شهدت الندوة حضور الكثير من الجمهور والنقاد، أدار الندوة الناقد محمود مهدي بحضور مخرج الفيلم مهند حيال، يشارك الفيلم في مسابقة أفاق العربية وهى المسابقة المخصصة للأفلامالعربية.
تدور أحداث فيلم شارع حيفا عن الحرب الأهلية في العراق وبالأخص في أحد أخطر الأماكن التي تعاني من الحرب، يكشف لنا المخرج أثار الحرب ومدى الدمار الذي سببته من خلال قصة حب
جدير بالذكر أن الفيلم قد شارك في عدة مهرجانات كان أحدثهم مهرجان الرباط لسينما المؤلف وحصد العديد من الجوائز فلقد حصل على جائزة أفضل فيلم من مهرجان بوسان السينمائي الدولي، جائزة شركة هكة للتوزيع السينمائي وغيرهم من الجوائز المهمة.
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