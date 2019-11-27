تامر حسني يشجع مواهب التمثيل بالاشتراك في فيلمه الجديد

دعم النجم الكبير تامر حسني مواهب التمثيل، بالاشتراك في فيلمه الجديد، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقرر النجم تامر حسني ‎تشجيع الشباب من خلال فرصة تمثيل في مشهد مهم في فيلمه الجديد، قائلًا: محتاج شاب وفتاة.. هنزل ٣ مشاهد من أفلامي السابقه اللي عايز يشارك يختار مشهد منهم يمثله و يصوره بكاميرا عاديه أو موبايل و أكيد أصحابه هيساعدوه و سواء ولد أو البنت هيمثل دوري في المشاهد و يرفع الفيديو على الإنستجرام مع هاشتاج مش انا، معاكم من النهاردة لحد ١٠

أيام و المشاهد هتتعرض على مخرجة الفيلم الأستاذة سارة وفيق و هي اللي هتختار.

ويستعد النجم تامر حسني لبدأ في تصوير فيلمه الجديد، والذي يحمل أسم مش أنا، في الأسابيع الأولى من شهر ديسمبر المقبل، والفيلم بطولة كل من ماجد الكدواني، وحلا شيحة، ومن تأليف تامر حسني، وإخراج سارة وفيق، وجاري حاليًا التعاقد مع باقي أبطال العمل.

ومن ناحية آخرى يستعد النجم تامر حسني لعرض فيلمه الفلوس، وهو من تأليف محمد عبد

المعطي، وإخراج سعيد ماروق، وبطولة كل من مي عز الدين، زينة، أحمد فتحي، جوهرة، نانسي صلاح، محمد سلام، خالد الصاوي، ويزو، عائشة بن أحمد، زيزو، علي ربيع، كميل سلامة، والفيلم من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج سعيد ماروق.

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وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، حول مشكلة الثقة بين الناس، كما يوجد به العديد من المواقف الكوميدية، مع ضيوف شرف الفيلم، والذين يجسدون جنسيات متعددة، أو من طبقات مختلفة من الناس المصرية.

يذكر أن النجم تامر حسني أحيا مؤخرًا حفلًا غنائيًا ضخمًا في الجامعة الأمريكية، وفاجأ تامر جمهوره بالغناء مع زوجته بسمة بوسيل، كما حضرت معه النجمة حلا شيحة، ومن هنا صرح تامر بأن حلا ستشاركه في بطولة فيلمه الجديد مش انا.