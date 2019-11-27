تراند اليوم : قدر الله وماشاء فعل .. ماجد المصري يطالب جمهوره بالدعاء لإبنه لهذا السبب

طلب النجم ماجد المصري جمهوره بالدعاء لابنه، بعد أن تعرض لكسر في قدمه، حيث نشر مقطع فيديو عبر صفحته الشحصية بموقع التواصل الاجتماعي وهو في المستشفى.

وعلق ماجد المصري على الفيديو: ” الحمد الله قدر الله ما شاء فعل برجاء الدعاء لآدم بالشفاء”.

جدير بالذكر أن النجم ماجد المصري أعلن استعداده لعرض مسرحيته الاستعراضية الجديدة “لوكاندة الأوباش” بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض.

ونشر ماجد المصري بوستر المسرحية، على موقع الصور والفيديوهات وعلق قائلا: “موسم الرياض.. لوكندة الأوباش، المسرحية الكوميدية الاستعراضية” من تأليف محمد عز، ومن إخراج أشرف زكي.

ماجد المصري يعرض له هذه الفترة الحالية مسلسل “بحر” وهو تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح، وإنتاج شركة “سينرجي” وبطولة محمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكي، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد علي رزق وعبدالرحمن أبوزهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكي.