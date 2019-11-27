تراند اليوم : فنان مشهور يعتزل التمثيل بسبب نمبر وان

قال المخرج حسام الحسيني، خلال حلوله ضيفًا على برنامج «كلام ستات» عبر قناة قناة ON E الفضائية، إن الفنان محمد رمضان من أكثر الفنانين الذين أثروا فيه، وجعلوه يركز في الإخراج ويبتعد عن التمثيل.

وأضاف حسام الحسيني، في لقائه المتلفز، أن محمد رمضان قال له خلال عملهما بكليب «نمبر وان»: «يا حسام انت عامل زي اللي عنده 3 أراضي وعمال يبني حتة في كل أرض ركز على مبنى واحد بس والباقي بعد كده»، في إشارة منه إلى نصيحته له بضرورة التركيز على إما (الإخراج أو التمثيل أو الغناء).

وأكد حسام في لقائه أنه بالفعل قام بالتركيز على الإخراج، لدرجة جعلته يتناسى أنه ممثل أيضًا ولديه جمهور يعرفونه، ويلتقطون معه الصور في الأماكن العامة.

جاء ذلك، خلال حلقة متلفزة عبر برنامج برنامج «كلام ستات» على قناة ON E الفضائية، أدراتها الفنانة هيدي كرم، بحضور حسام الحسيني، ووالدته الفنانة نهال عنبر.

يذكر أن حسام الحسيني، من عائلة فنية كبيرة، فوالده عازف الأورج الشهير مجدي الحسيني، ووالدتها نهال عنبر، وعمل بالتمثيل والغناء والإخراج، لكنه ركز على الأخيرة.