والدة حلا الترك في مرحة المراهقة نسخة عنها

يتم تداول صورة لـ منى السابر تعود إلى مرحلة المراهقة، ظهرت فيها وكأنها نسخة عن إبنتها حلا الترك. إقرئي أيضًا: حسين فهمي يجمع زوجته الجديدة بزوجته السابقة ميرفت أمين أحلام توصح موقفها حول الصلح مع اصالة Advertisements المتابعون شددوا الى الشبه الكبير بين حلا ووالدتها، ووجدوا أن الإبنة تحمل الكثير من ملامح والدتها، حتى ان احدهم علق بأن من يشاهد صورة منى السابر وهي في مرحلة المراهقة يظن للوهلة الأولى أنها حلا الترك. يشار إلى أن حلا الترك وشقيقيها عبد الله ومحمد يعيشون حالياً مع والدهم المنتج محمد الترك وزوجته دنيا بطمة وأختهم غزل، بموجب قرار صدر عن المحكمة بعد أن كان والدهم محمد الترك قد طعن في قرار أعطى منى السابر الحق في حضانة أولادها، علما أن حلا الترك كانت لها حرية الإختيار بالعيش مع والدها أو والدتها فإختارت العيش مع والدها، ولكنها أمضت إجازة الصيف مع والدتها في الأردن. .

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