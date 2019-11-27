حسين فهمي يجمع زوجته الجديدة بزوجته السابقة ميرفت أمين



ظهر الممثل حسين فهمي من جديد برفقة زوجته الجديدة التي يتكتم عن اسمها ويرفض الكشف عن اية تفاصيل عنها، برفقة النجمة ميرفت أمين، بمناسبة احتفالهم بعيد ميلاد ابنته منة الله. حسين فهمي وقف بجوار زوجته الجديدة على يسار ابنته منة الله أثناء إطفاء شموع عيد ميلادها، بينما وقفت والدتها النجمة ميرفت أمين بجوار المحامي طارق جميل سعيد على يمين زوجته منة، وقاموا جميعا بغناء أغنية "حيوا أبو الفصاد" التي اشتهرت بعد تقديمها في مسرحية "شاهد ما شافش حاجة" للنجم عادل إمام. إقرئي أيضًا: Advertisements صور: نجمة ستار أكاديمي هايدي موسى تؤدي مناسك العمرة شيرين سيف النصر ترد على مروّجي صورها الصادمة يذكر أن حسين فهمي خطف الأنظار من ثنائيات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في حفل افتتاح الدورة ال 41، بعدما ظهر للمرة الأولى برفقة زوجته السابعة، رغم عدم إعلانه سابقا عن زواجه، ولم يسمح فهمي لوسائل الإعلام بالتواصل مع زوجته واكتفى بالتصوير الرسمي على السجادة الحمراء ودخل بعدها قاعة الافتتاح مسرعا وجلس برفقتها في الصف الأول باعتباره الرئيس السابق للمهرجان.



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