أحلام توصح موقفها حول الصلح مع اصالة



اكدت الفنانة أحلام انه لا مجال للصلح بينها وبين زميلتها اصالة، وقالت إنها تقدر جدا موقف زميلتها نوال الكويتية التي رفضت القيام بدور الوسيط، لأنها تعرف حقيقة مشاعر أحلام.

أحلام حسمت امرها في برنامج " ام بي سي ترانديدنغ" وقالت: لا مجال للصلح مع هذه الإنسانة نهائيًا، أنا خلاص اتخذت قراري، وسُعدت كثيرًا برد نوال حبيبتي التي أبدت عدم رغبتها في التدخل للصلح بيننا

وأضافت: أنا مش عارفة الناس إللي بتطلب من مقربات لي التدخل للصلح، وما بعرف ليه الناس بتقول لنوال وغيرها إنه صالحيهما"، أنا قررت إني بس أصاحب الناس اللي بتحبني وما فيها حقد علي.

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وعن رفض نوال الكويتية التدخل للواسطة بين النجمتين، قالت أحلام: "هي أحلا شيء قالته إنها ما بتدخل، ومع احترامي للجميع أنا مبسوطة كثيرًا من رد نوال حبيبتي، لأن نوال تعرف كمان أنا شو في داخلي.

وطلبت أحلام أن يتركها الجميع في حالها، متمنية أن يصلح الله حال الجميع، وقالت: أنا بدي أعيش لفني وجمهوري، وما بدي أدخل في مهاترات مع أحد، ورجاء هذا الموضوع بدي أقفله نهائيًا، وما حدا يتدخل بيني وبين أي حد ثاني.

