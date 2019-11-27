هيا الشعيبي في عمل جديد بإنتاج لبناني

بدأت شركة إيغل فيلمز - جمال سنان بالتعاون مع شركة All Over خالد الرفاعي بإنتاج سباعية بعنوان (بركات) لنجمة الكوميديا الخليجية هيا الشعيبي، تأليف علياء الكاظمي، إخراج علي الشويفعي، وهو عمل دراميّ كوميدي اجتماعيّ من سبع حلقات، يقدم في كل حلقة منه قصة منفصلة، لكن متصلة بخط القصة العام المليء بالأحداث الكوميدية والتصاعدية المشوقة.

العمل يتم تنفيذه حالياً في الرياض في المملكة العربية السعودية وهو بطولة مجموعة من النجوم الخليجيين منهم بالإضافة لهيا الشعيبي، بشير غنيم، مرزوق الغامدي، جنات الرهبيني، اغادير السعيد، شيرين الرفاعي، ريم السويدي وغيرهم.