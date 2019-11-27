بالصور... انطلاق تصوير فيلم "البحث عن جولييت"

دارت كاميرا المخرج السوري زهير قنوع معلنة انطلاق أول أيام تصوير الفيلم الطويل " البحث عن جولييت " من تأليفه و إخراجه و إنتاج شركة ‏" Web World Production " .



وشارك في اليوم الأول من التصوير الفنان غابريل مالكي وشاركته عدد من المشاهد طالبة المعهد العالي للفنون المسرحية دجانة عيسى بينما سيتابع بقية أبطال العمل تصوير مشاهدهم في الفيلم تباعاً .

من كواليس تصوير الفيلم

وأشار قنوع في تصريحات صحفية إلى أنه يسعى من خلال هذا الفيلم لتقديم سينما تهم الجميع من خلال القصة الاشكالية التي يتناولها الفيلم وطبيعة معالجة الموضوع .



وقال قنوع : " نعمل لتقديم فيلم للجميع ويتناول ظاهرة منتشرة بكثافة في مجتمعاتنا العربية وهي ظاهر التحرش و التي على الرغم من إشكاليتها فهي موجودة والإضاءة عليها من خلال قصة فيلمنا تأتي لتضيء على هذا الجانب وبطريقة مختلفة نتمنى أن تنال الإعجاب " .



وعن فكرة الرهان على الشباب قال قنوع : " اليوم لا يوجد مقياس حقيقي لشباك التذاكر في سورية ونحن نراهن على جودة الممثلين الشباب و على فكرة فيلمنا للوصول لشباك التذاكر العربي و ليس السوري فحسب ".



ونوه قنوع إلى أن الفيلم سيعرض في الصالات السورية جميعها بالإضافة إلى عرضه في الدول العربية وعلى الأرجح سيكون ذلك مطلع العام المقبل .

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من كواليس تصوير الفيلم



من جهته قال الفنان غابريل مالكي أنه سعيد جداً بهذه التجربة وبالعمل مع المخرج زهير قنوع وبطبيعة الفيلم وفكرته وأن أجواء التصوير تسير بسلاسة وتعاون كبير من كل فريق العمل .

من كواليس تصوير الفيلم

كما نوه مالكي إلى أنه يعتبر تناول الفيلم لظاهرة التحرش أمر طبيعي جداً كونه موجود في المجتمعات ولا يتم استيراد أفكار معلبة أو غير موجودة واعداً الجمهور بالعمل على تقديم فيلم مميز يرضى أذواق الجمهور .



يشار إلى أن الفيلم من بطولة يزن خليل ، نانسي خوري ، غابريل مالكي ، ريام كفارنة ، رُسل الحسين ، محمد زرزور ، رامي احمر ، سارا الطويل ، زامل الزامل ، حسام سلامة ، دجانا عيسى ، يامن شقير ، مهند بزاعي ، رهف زهرة ، تاج الدين ضيف الله ، المغنية نور خوري و ضيف الشرف النجم معتصم النهار .

