حبيب كيندال جينر عربي..ولد في السعودية ونشأ في الامارات

على الرغم من أنها الوحيدة في عائلة كارداشيان التي تعطي لحياتها المهنية حيزًا أكثر من العاطفية، وهي الوحيدة التي لم تنجب حتى الآن، إلا أنه على ما يبدو فإنّ شابًّا عربيًّا غيّر وجهة نظر عارضة الأزياء الشهيرة كيندال جينر.

فقد نشرت كيندال البالغة من العمر 24 عامًا مجموعةً من الصور على صفحتها الخاصة في انستقرام، وهي تعانق ابنَيْ شقيقتها كيم كارداشيان سانت البالغ من العمر 3 أعوام، وشقيقه الأصغر سالم الذي يبلغ 6 أشهر.

وأرفقت النجمة الصور بتعليق استشارت فيه متابعيها عن رأيهم في إنجاب أطفال من صديقها الفلسطيني، فيصل خضرة الذي يكبرها بـ4 أعوام ويبلغ من العمر 28 عامًا.

on Nov 24, 2019 at 5:23pm PST Advertisements

وعلى ذلك فقد ضجّ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالخبر الذي لاقى تفاعلًا كبيرًا من قبل عائلتها، حيث قامت كل من والدتها كريس وشقيقتيها كيم وكيلي بتشجيعها على القيام بهذه الخطوة.

يشار إلى أنّ عارض الأزياء والمغني فيصل خضرة، المعروف باسم "فاي خضرة"، فلسطيني ولد في السعودية ونشأ في الامارات، وقد ظهر للمرة الأولى بشكل رسمي مع كيندال جينر خلال حفل زفاف جاستن بيبر وهايلي بلدوين، على الرغم من أنها نفت كثيرًا أنهما على علاقة مؤكدة أنهما مجرد أصدقاء.

يُذكر أنّ الشائعات كانت قد جمعت فيصل خضرة بالعديد من النجمات سابقًا، مثل ريتا أورا، وبيلا حديد، وجوردن وودز، إضافة إلى كورتني كارداشيان شقيقة كيندال، من دون تأكيد أيّ من هذه العلاقات.