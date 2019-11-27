نيللي كريم تكشف عن مرضها بمجموعة صور من المستشفى: أنقذتوا حياتي.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية نيللي كريم عن تعرضها لأزمة صحية شديدة خلال الفترة الماضية، دخلت على إثرها أحد المستشفيات الكبرى بأمريكا.

الفنانة المصرية نشرت مجموعة صور لها من المستشفى على المستشفى، وصور أخرى برفقة الفريق الطبي، وذلك على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”.

نيللي شكرت الفريق الطبي على إنقاذهم لحياتها، على حد وصفها، بقولها: “شكرا دكتور لين وفريقك لإنقاذكم حياتي ولعملكم الرائع”.

Advertisements

الفنانة المصرية لم تكشف عن طبيعة مرضها، فيما تلقت الكثير من التعليقات من جمهورها وزملائها الفنانين الذين حمدوا الله على سلامتها.

يذكر أن نيللي كريم تستعد لخوض السباق الرمضاني القادم بمسلسل “النصابين”، ويشاركها بطولته الفنان آسر ياسين، ومن إنتاج شركة العدل جروب.

وكشفت نيللي كريم، في تصريحات سابقة، أن مسلسل “النصابين” مسلسل رومانسي كوميدي من إخراج أحمد مدحت.

وكان آخر أعمال نيللي كريم فيلم “الفيل الأزرق2”، وشارك في بطولته الفنان كريم عبدالعزيز، والفنانة هند صبري، وهو من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.