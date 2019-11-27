زاهي حواس يشرح الاكتشافات الأثرية الأخيرة في صربيا

الأربعاء 27 نوفمبر 2019

نظمت سفارة مصر فى بلجراد زيارة لعالم الآثار الدكتور زاهى حواس إلى صربيا، وشملت محاضرة حول الاكتشافات الأخيرة للحضارة الفرعونية، وزيارات إلى المتحفين الوطنى والإفريقى ولقاءات مع كبار الدوائر الثقافية.



وأبرز سفير مصر لدى صربيا عمرو الجويلى، فى كلمته الافتتاحية للمحاضرة وللمؤتمر الصحفى، أن الزيارة تأتى فى سياق الحملة التى أطلقتها السفارة المصرية بداية العام تحت اسم «المصريات للجميع»، الهادفة لتقديم الحضارة المصرية القديمة للمتخصصين وللعامة؛ وهو ما أظهرته المحاضرة الموسعة التى ألقاها الدكتور زاهى حواس بأكبر قاعة محاضرات فى صربيا بحضور تجاوز ألف شخص.

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ونوه «الجويلى» بالاهتمام الكبير الذى أبدته وسائل الإعلام الصربية بما تناوله عالم الآثار المصرى بشأن الاكتشافات الأثرية الجديدة، خاصة ما أظهرته الفحوصات عبر تكنولوجيا تحليل الحامض النووى والأشعة المقطعية التى تساعد فى التحقق من شخصية الموميات وأسباب الوفاة، بمن فى ذلك عدد من أشهر الملوك والملكات مثل «توت عنخ آمون» و«نفرتيتى»؛ إضافة إلى أعمال التنقيب التى يجريها فى «وادى الملوك». وطرح الدكتور زاهى حواس أفكاراً حول تطوير القسم المصرى ليشمل جوانب فنية تعليمية حول علم التحنيط تفيد الزيارات المدرسية.

ومن جانبها، عبرت مديرة المتحف الوطنى «بويانا بريسكوفيتش» عن تطلعها للتعاون مع وزارة الآثار ومركز ترميم الآثار بالمتحف المصرى الكبير لترميم القناع الجنائزى المتواجد بالمتحف حتى يتسنى إضافته إلى القسم المصرى.