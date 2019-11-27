لتحسين حالتها الصحية والنفسية.. مزارعو روسيا يلبسون أبقارهم نظارات واقع افتراضي

الأربعاء 27 نوفمبر 2019

بدأ مزارعون في روسيا تجربة وضع نظارات الواقع الافتراضي على عيون أبقارهم، بعدما أشارت أبحاث إلى أن الأمر يعود على الحيوانات وأصحابها بالفائدة.



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ويهدف المزارعون لمنح الأبقار شعورًا بالاسترخاء، ما يؤدي إلى تحسين حالتها الصحية والنفسية، وزيادة إنتاج الحليب.

ولذلك تختلف النظارات التي يستعملها المزارعون لأبقارهم عن التي يستعملها البشر، نظرا لطبيعة رأس الأبقار، وترى الابقار من خلالها مناظر طبيعية خلابة ومساحات خضراء مفتوحة،تؤدى إلى انخفاض ملحوظ في معدل القلق لدى الحيوانات ،وتؤثر بشكل ايجابي على صحة الماشية، وعلى نوعية الحليب وانتاجه، بحسب ما ما نشرته فوكس نيوز .