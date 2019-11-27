شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سليم يحتفل بنجاح "بلا دليل" بنادى روتارى الإسكندرية (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم نادى روتارى الإسكندرية برئاسة شيرين مظلوم، الفنان خالد سليم بعد أدائه المتميز فى مسلسل "بلا دليل" ودار حوار مفتوح مع خالد وأعضاء النادى.

المسلسل إنتاج سينرجى ومن تأليف انجى علاء وإخراج منال الصيفى، ويشارك فى بطولته درة، ونيrولا معوض، وحازم سمير، وإسلام جمال، وعمر الشناوى، جمال عبد الناصر، أشرف زكى، أنعام الجريتلى، أحمد كرارة، وديانا هشام، وشيرين عرفة، ومها نصار، ومحمد لطفى، وهاجر الشرنوبى.

وانطلق عرض حلقات "بلا دليل" يوم 21 أكتوبر الماضى على قناة cbc ومنصة watch it الرقمية، وتدور أحداثه حول عازفة القيثار "حبيبة" التى تقوم بدورها الفنانة درة التى تجد نفسها فى موقف لا تحسد عليه بعدما تخبرها ابنتها "هنا" بأنها شهدت على جريمة قتل "تيمورالهوارى" والتى ارتكبها زوجها "عمر" يقوم بالدور خالد سليم فتسعى حبيبة لمعرفة الحقيقة وسط غموض كبير حول الجريمة.

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