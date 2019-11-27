شكرا لقرائتكم خبر عن "مزيكا" تحتفل بعيد ميلاد محسن جابر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت أسرة شركة "مزيكا"، اليوم الأربعاء، بعيد ميلاد المنتج الكبير محسن جابر داخل مقر الشركة بحضور مسئولى الشركة محمد جابر والمهندس هشام الجزار والمهندس أحمد جابر والمهندس مصطفى محسن جابر وعدد كبير من مديرى شركة مزيكا. Advertisements وفوجئ جابر بتجمع العاملين لتهنئته بهذه المناسبة وسط حالة من البهجة والسعادة، وحرص المنتج محسن جابر على شكرهم جميعًا وقال إن العاملين بالشركة أساس النجاح المستمر. يذكر أن أول إنتاجات محسن جابر فى منتصف السبعينيات من خلال ألبومات محمد الكحلاوى "حب الرسول يابا" و"مدد يا نبى"، وكان أحد المشاركين فى إنتاج ألبوم فنان العرب محمد عبده "يا مركب الهند"، وتعامل مع أبرز المطربين فى العالم العربى منهم وردة، عمرو دياب، محمد فؤاد، سميرة سعيد، نوال الزغبى.

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