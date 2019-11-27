فيديو.. هند القحطانى تثير الجدل فى السعودية برقصة على أغنية "اللى باعنا"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت المواطنة السعودية هند القحطانى الجدل على مواقع التواصل الاجتماعى بعد نشرها فيديو لها ترقص فيه على أنغام أغنية "اللى باعنا" للنجم راغب علامة، وذلك ضمن سلسلة من الفيديوهات والمنشورات التى تعمدت من خلالها استفزاز مواطنيها فى المملكة – بحسب نشطاء على تويتر –.
الفيديو الأخير للقحطانى اعتبره سعوديون أنه يخالف تقاليد المجتمع السعودى، ما دفع البعض بمطالبة إياها بحذف اسم قبيلتها، وعدم ظهورها على أنها مواطنة سعودية، لكنها كتبت تعليقا تفتخر فيه بقبيلتها وحسبها.
القحطانى
لم تكن تلك المرة الأولى التى أثارت فيها القحطانى الجدل، لكن آراؤها التى تتصادم مع أعراف وثوابت المجتمع السعودى خاصة والعربى عامة، كانت محط انتقاد الكثيرين فمرة تدافع عن حقوق المثليين، ومرة تتحدث عن جمالها وتطالب المجتمع السعودى بتغيير نظرتهم للمرأة التى ترتدى ملابس مكشوفة.
القحطانى
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