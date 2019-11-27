شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان القاهرة يكرم مدير التصوير العالمى فيتوريو ستورارو فى حفل ختام الدورة 41 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، عن تكريم مدير التصوير الإيطالى فيتوريو ستورارو، الذى يعد أحد أعظم مصورى السينما فى العالم، فى حفل ختام الدورة 41، مساء الجمعة المقبلة، وذلك تقديرًا لمسيرة سينمائية حافلة بالإنجازات امتدت لأكثر من 5 عقود.

ومن المقرر أن يعقد "ستورارو" غدًا الخميس، جلسة حوارية مغلقة، يلتقى فيها مع مديرى التصوير، ويديرها مدير التصوير إسلام عبد السميع.

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فيتوريو ستورارو الذى ولد فى روما عام 1940، تعاون خلال مشواره الفني، مع عدد من أبرز المخرجين منهم؛ وودى آلان، وبرناردو برتولوتشي، وفرانسيس كوبولا، وارن بيتى، وكارلوس ساورا، وفاز بأكثر من 50 جائزة دوليه، من بينها ثلاثة جوائز أوسكار، عن فيلم "القيامة الآن" عام 1979 ، وفيلم "الحُمر" عام 1982، وفيلم "الامبراطور الأخير" عام 1988، كما حصل " ستورارو" على جائزة البافيتا لاحسن مصور سينمائى من الاكاديمية البريطانية للأفلام عن فيلم "السماء الواقية" عام 1991، وجائزة إيمى برايم تايم عن فيلم Dune عام 2001، وجائزة Technical Grand Prize من مهرجان كان عن فيلم تانجو عام 1998، وجائزة التميز من مهرجان لوكارنو والجائزة الفخرية من مهرجان IBAFF، كما فاز بكثير من الجوائز عن مجمل أعماله.

وإلى جانب الجوائز التى فاز بها فيتوريو ستورارو ترشح لأكثر من 36 جائزة أخرى، من بينها الأوسكار أيضًا.