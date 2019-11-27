شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نجاح "سيبونا فى حالنا".. حكيم يكرر تعاونه مع مؤلفها عصام حجاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر الشاعر الغنائي عصام حجاج عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على أغنية بعنوان " سيبونا في حالنا"، والتى تم طرحها كأول أغنية من أغانى ألبوم النجم حكيم الجديد.



حكيم وعصام حجاج

وقال حجاج لـ"الخليج 365"، إنه يتعاون مع المطرب حكيم أيضا في أغنيتين جديدتين سيتم طرحهما مع باقى أغانى الألبوم المقرر طرحه كاملا خلال الفترة المقبلة، الأغنيتان من ألحان خالد حجاج، وتوزيع إسلام شيبسى وميدو مزيكا.



حكيم وعصام حجاج

يذكر أن حكيم طرح أغنيتين من ألبومه الجديد الأولى تحمل اسم " سيبونا في حالنا" وهي من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج وتوزيع إسلام شيبسى وميدو مزيكا، والثانية "ليلة بمبى" من كلمات إسلام خليل، وألحان هاني فاروق، وتوزيع الموسيقي زيزو فاروق.