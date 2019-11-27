شكرا لقرائتكم خبر عن بيلي زين بعد تكريمه فى القاهرة السينمائى: أتمنى تصوير فيلم فى مصر الحضارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال بيلي زين بعد تكريمه بـ مهرجان القاهرة السينمائي إن هذا التكريم هو شرف كبير وأنه يعتبره بقيمة العالم كله "أنتم العالم" وأضاف أن مصر وجارتها في اليونان هما مهد الحضارات وبداية الخلق والإبداع.

وأشار بيلي إلى أنه تأثر بمصر والمصريين وهو ما سيظهر من خلال لقاءاته الصحفية والتليفزيونية موضحًا أن صناعة السينما في مصر صعب مقارنتها بغيرها وأن جمال الطبيعة جعله يتمنى أن يصور فيلم في هذه المناظر العظيمة مع صناع الأفلام والنجوم المصريين.

وجاء ذلك قبل عرض الفيلم البرازيلي "الرجل الودود"، للمخرج إيبير كارفالو والفيلم مشارك في المسابقة الدولية، وتدور أحداثه حول نجم روك يجد نفسه متورطًا في مقتل ضابط شرطة بشكل غير مباشر، فيسعى لإبراء ذمته عبر رحلة ليلية للبحث عن الطفل المشتبه فيه، ليصطدم بكلتا السلطتين اللتين تتنازعان السيطرة على المجتمع: الشرطة ومواقع التواصل الاجتماعي.

علاقة "بيلى زين" بالتمثيل بدأت مبكرًا، حيث ولد لأبويين لديهما شغف بهذه المهنة، قبل أن يدرس المسرح فى "هاراند للفنون المسرحية"، ويظهر لأول مرة عام 1985 فى فيلم الخيال العلمى "العودة إلى المستقبل" الذى حقق نجاحًا جماهيريًا واسعًا، وبعدها بعام، ظهر لأول مرة على الشاشة الصغيرة بفيلم "Brotherhood of Justice"، وهو فيلم تليفزيوني.