تراند اليوم : سقوط شعر وسوء تغذية .. رامي جمال يعاني بسبب مرض البهاق

بعد ان اعلن الفنان رامي جمال اصابته بمرض البهاق منذ فتره قصيرة، نشر فيديو له علي حسابه الشخصي عبر موقع “انستجرام” من خلال خاصية “استوري” من داخل عيادة طبية لعلاج تساقط شعره”.

وظهر رامي جمال في الفيديو عبر تطبيق انستجرام، وهو علي شيزلونج اثناء جلسة تغذية فروة الرأس عن طريق الحقن.

وأعلن الفنان رامي جمال عن إصابته بمرض البهاق، الذي يؤثر على الشكل العام بسبب تغير لون الجلد وظهور بقع فاتحة وغامقة به.

ويستعد رامي جمال الان الي طرح احدث البوماته الغنائية خلال الفترة المقبله، بعد احدث اعماله البوم بعنوان “ليالينا” وتم طرحه عام 2018.