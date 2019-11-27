تراند اليوم : هكذا علقت سهير المرشدي علي عادة تفعلها المرأة الصعيدية -فيديو

تحدثت الفنانة سهير المرشدي عن حبها وتقديرها للمرأة الصعيدية التي تحترمها لشخصيتها القيادية.‏

أضافت سهير المرشدي خلال حلولها ضيفة على الإعلامية إسعاد يونس في برنامج “صاحبة السعادة” الذي ‏يعرض على قناة “dmc” أن السبب في التركيبة المميزة للمرأة الصعيدية، هو الحرية والدعم الذي تلقاه من ‏زوجها الرجل الصعيدي الذي يعطيها هذه الهيبة.‏

كشفت سهير المرشدي أن سبب قبولها لدروها في مسلسل “طايع” الذي عرض في رمضان 2018، هو حبها ‏لأهل الصعيد والمرأة الصعيدية بشكل خاص مع أنها تعتب عليها في شيء واحد وهو “الثأر” وتمسكها بهذه ‏العادة السيئة، ووجدت المسلسل فرصة جيدة لتغيير هذا المفهوم لديها.‏

أكدت أن الأم الصعيدية حين تربي أولادها على الدماء والغل المتمثلين في “الثأر” لا ينتج عن هذه التربية سوى ‏مزيد من الدماء التي تهدر ويذهب ضحيتها الكثير من الأبرياء، لذلك كان من الجميل أن تظهر الوجه الحسن ‏لتغيير هذه الفكرة من خلال مسلسل “طايع”.‏