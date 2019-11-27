تراند اليوم : هكذا علقت سهير المرشدي علي عادة تفعلها المرأة الصعيدية -فيديو

تحدثت الفنانة سهير المرشدي عن حبها وتقديرها للمرأة الصعيدية التي تحترمها لشخصيتها القيادية.
أضافت سهير المرشدي خلال حلولها ضيفة على الإعلامية إسعاد يونس في برنامج “صاحبة السعادة” الذي يعرض على قناة “dmc” أن السبب في التركيبة المميزة للمرأة الصعيدية، هو الحرية والدعم الذي تلقاه من زوجها الرجل الصعيدي الذي يعطيها هذه الهيبة.
كشفت سهير المرشدي أن سبب قبولها لدروها في مسلسل “طايع” الذي عرض في رمضان 2018، هو حبها لأهل الصعيد والمرأة الصعيدية بشكل خاص مع أنها تعتب عليها في شيء واحد وهو “الثأر” وتمسكها بهذه العادة السيئة، ووجدت المسلسل فرصة جيدة لتغيير هذا المفهوم لديها.
أكدت أن الأم الصعيدية حين تربي أولادها على الدماء والغل المتمثلين في “الثأر” لا ينتج عن هذه التربية سوى مزيد من الدماء التي تهدر ويذهب ضحيتها الكثير من الأبرياء، لذلك كان من الجميل أن تظهر الوجه الحسن لتغيير هذه الفكرة من خلال مسلسل “طايع”.